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Регион
Опубликовано 9 октября, 20:04

В Минцифры назвали новый ориентир для цен на связь: Дороже ЖКХ не станет

Минцифры заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Услуги связи не должны дорожать быстрее, чем растут коммунальные тарифы. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры России.

В министерстве подчеркнули, что тарифную политику компании-провайдеры формируют самостоятельно. Тем не менее рост стоимости услуг требует наличия веских оснований.

«<...> любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учётом уровня инфляции», — поделились в пресс-службе.

Если потребуется, обоснованность изменения цен проверит ФАС. Представители министерства заявили, что организациям придётся отчитываться о целевом назначении дополнительного финансирования. В Минцифры уточнили: данный параметр служит ориентиром при формировании тарифов, а не жёстким критерием, привязанным к стоимости ЖКУ.

«Минцифры считает, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ», — заключили в ведомстве.

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Ранее Минцифры предложило закрепить минимальную скорость интернета в домах. В ведомстве считают, что этот показатель должен составлять не менее 1 Гбит/с.

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Вероника Бакумченко
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