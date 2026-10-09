В Минцифры назвали новый ориентир для цен на связь: Дороже ЖКХ не станет

Услуги связи не должны дорожать быстрее, чем растут коммунальные тарифы. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры России.

В министерстве подчеркнули, что тарифную политику компании-провайдеры формируют самостоятельно. Тем не менее рост стоимости услуг требует наличия веских оснований.

«<...> любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учётом уровня инфляции», — поделились в пресс-службе.

Если потребуется, обоснованность изменения цен проверит ФАС. Представители министерства заявили, что организациям придётся отчитываться о целевом назначении дополнительного финансирования. В Минцифры уточнили: данный параметр служит ориентиром при формировании тарифов, а не жёстким критерием, привязанным к стоимости ЖКУ.

«Минцифры считает, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ», — заключили в ведомстве.

Ранее Минцифры предложило закрепить минимальную скорость интернета в домах. В ведомстве считают, что этот показатель должен составлять не менее 1 Гбит/с.