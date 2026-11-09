Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев резко ответил бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому, который неоднократно критиковал его профессиональные качества. Наставник заявил, что в школе и во дворе, где он вырос, подобные высказывания не остались бы без ответа. Об этом Мусаев рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Поводом для разговора стали слова Мостового о том, что он «пинками гонял бы» таких школьных отличников, как Мусаев. Тренер краснодарской команды дал понять, что не намерен оставлять подобные выпады без внимания.

«В моей школе и моём дворе он и дня бы не протянул, потому что у нас каждый отвечал за слова. Отвечать пришлось бы головой», — заявил Мусаев.

Наставник «Краснодара» напомнил, что Мостовой неоднократно высмеивал его футбольное прошлое. В частности, бывший полузащитник сборной России говорил, будто Мусаев работал на клубной базе, носил мячи и открывал кому-то двери.

Тренер также вспомнил конфликт Мостового с Леонидом Слуцким. По словам Мусаева, экс-футболист обещал дать коллеге пощёчину при встрече, однако при личном пересечении якобы предпочёл избежать разговора.

«Сейчас время такое — интернет-героев, которые не отвечают за свои слова», — добавил Мусаев.

Перепалка обострилась после матча «Краснодара» с ЦСКА, завершившегося победой краснодарцев со счётом 4:2. Тогда Мусаев раскритиковал бывших футболистов, которые, по его мнению, радуются неудачам команды. В ответ Мостовой назвал тренера клоуном и вновь поставил под сомнение его квалификацию.