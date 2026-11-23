Власти Молдавии хотят ввести военную подготовку продолжительностью до 42 дней для отдельных категорий граждан в возрасте от 18 до 55 лет. Соответствующий законопроект представило Министерство обороны республики.

Инициатива предусматривает краткосрочное обучение трёх категорий граждан: молодых людей от 18 до 27 лет, отобранных для службы в армии, студентов и неслуживших граждан в возрасте от 27 до 55 лет, которые не состоят в резерве вооружённых сил.

При этом студенты смогут проходить подготовку исключительно по собственному желанию. В Минобороны также подчеркнули, что законопроект не предполагает обязательного привлечения всех граждан к 42-дневным сборам. Конкретные условия и порядок обучения ещё предстоит закрепить в законодательстве.

Реформа затронет и систему военного резерва. Вместо нынешнего деления на активный и пассивный резерв предлагается создать две категории. В первую войдут добровольцы, заключившие контракт и получающие соответствующие льготы, во вторую — бывшие военнослужащие и подготовленные граждане, которых можно быстро мобилизовать.

Одновременно власти хотят установить единый пятилетний срок контрактов для военнослужащих, предусмотреть дополнительные выплаты при поступлении на службу и за её продолжение. Воинский учёт планируется перевести на государственные цифровые платформы.

Сейчас в Молдавии действует обязательная срочная служба продолжительностью 12 месяцев. Для выпускников вузов предусмотрена сокращённая трёхмесячная служба. Также существуют альтернативная и контрактная формы прохождения службы.

Министр обороны Анатолий Носатый впервые выступил с предложением ускоренной военной подготовки ещё в июне. Сейчас ведомство продвигает изменения в законодательство. Новые правила начнут действовать только после принятия соответствующего закона.

Ранее Life.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Молдавию о риске повторения украинского сценария с принудительной мобилизацией. Поводом для её заявления стало обсуждение новых правил военного и осадного положения. Молдавское Минобороны отвергло опасения о возможном участии военнослужащих республики в боевых действиях.