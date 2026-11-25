В Молдавии после предстоящего повышения тарифов на электричество может произойти ещё одно подорожание уже в 2027 году. Причиной стали рост закупочных цен на электроэнергию и накопленные финансовые отклонения у поставщиков. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету в интервью телеканалу Studio-L.

«Только у поставщика на севере накопилось более 90 млн леев отрицательных отклонений. Эти суммы необходимо компенсировать, иначе компания может оказаться неплатежеспособной и больше не сможет поставлять электроэнергию», — рассказал министр.

По словам Жунгиету, весной при расчёте действующих тарифов средняя закупочная стоимость электричества составляла около 135 евро за мегаватт-час. Однако в октябре она превысила 195 евро. Министр объяснил подорожание дефицитом электроэнергии в регионе, связанным в том числе с неблагоприятными гидрологическими условиями.

Собственная генерация обеспечивает лишь 30–40% суточной потребности Молдавии в электричестве. Остальное республика закупает за рубежом, причём в часы пикового спроса импорт обходится особенно дорого.

25 ноября НАРЭ должно рассмотреть вопрос о повышении тарифов. Регулятор уже опубликовал проекты новых расценок для населения. Для потребителей Premier Energy, обслуживающей центр и юг страны, предлагается увеличить стоимость киловатт-часа с 3,56 до 4,58 лея. Для клиентов FEE Nord на севере республики цена может вырасти с 3,95 до 4,99 лея.

Таким образом, предполагаемое подорожание составит 28,7% и 26,3% соответственно. Окончательное решение предстоит принять Национальному агентству по регулированию в энергетике.

Глава НАРЭ Алексей Таран также предупредил, что ноябрьское повышение может оказаться не последним. По его словам, при нынешнем пересмотре тарифов регулятор учёл лишь часть накопленных отрицательных отклонений. Остальные расходы могут включить в следующий тарифный период, предположительно в 2027 году. Такой подход позволит распределить финансовую нагрузку на больший объём потребления и избежать резкого скачка цен для населения.