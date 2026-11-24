Почти 60% жителей Молдавии недовольны деятельностью президента страны Майи Санду. Причём большинство из них категорически не одобряют её работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу Международного республиканского института (IRI).

Негативно деятельность главы государства оценили 59% респондентов. Из них 42% категорически не одобряют работу Санду, ещё 17% — скорее не одобряют.

Положительную оценку президенту дали 40% участников исследования, поровну разделившихся между решительными и умеренными сторонниками её деятельности. Ещё 1% опрошенных затруднились с ответом.

За всё время наблюдений с ноября 2022 года более высокий уровень недовольства работой Санду фиксировали лишь однажды — в феврале 2024-го. Тогда её деятельность не одобрял 61% респондентов.

Исследование проводилось с 16 сентября по 13 октября 2026 года. В нём приняли участие 1229 человек. Статистическая погрешность составляет 2,8 процентного пункта.

Напомним, 11 ноября социологическая компания IMAS также зафиксировала снижение поддержки Санду и её партии. Согласно этому исследованию, за правящую Партию действия и солидарности готовы проголосовать 19,2% респондентов против 28% в июне. Тем временем сама глава государства объявила о полном отказе Молдавии от закупок российского газа на фоне роста тарифов для населения.