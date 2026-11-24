Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, вновь начала вырабатывать электроэнергию на природном газе после временного перехода на уголь. О возобновлении штатной работы станции доложил президенту непризнанной республики Вадиму Красносельскому вице-премьер, министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

На минувшей неделе регион столкнулся с нехваткой голубого топлива. Благодаря перераспределению имеющихся ресурсов удалось сохранить бесперебойную подачу газа населению, социальным учреждениям и в систему центрального отопления.

Ситуацию с энергообеспечением Оболоник охарактеризовал как «напряжённую, но контролируемую». По его словам, неопределённость с поставками топлива сохраняется уже почти два года из-за санкционной политики Евросоюза, а зимой положение осложняют рост цен и перегруженность газотранспортных сетей Восточной Европы.

Кроме того, 20 ноября практически во всех районах Приднестровья дважды аварийно отключалось отопление. Специалистам удалось оперативно перезапустить котельные. Сейчас системы теплоснабжения функционируют штатно.

Напомним, о переводе Молдавской ГРЭС на уголь местные СМИ сообщали 13 ноября. С февраля 2025 года Приднестровье получает газ, закупаемый на европейском рынке при финансовой поддержке России.