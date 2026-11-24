Молдавская ГРЭС в Приднестровье вернулась к работе на природном газе
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Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, вновь начала вырабатывать электроэнергию на природном газе после временного перехода на уголь. О возобновлении штатной работы станции доложил президенту непризнанной республики Вадиму Красносельскому вице-премьер, министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба главы Приднестровья.
На минувшей неделе регион столкнулся с нехваткой голубого топлива. Благодаря перераспределению имеющихся ресурсов удалось сохранить бесперебойную подачу газа населению, социальным учреждениям и в систему центрального отопления.
Ситуацию с энергообеспечением Оболоник охарактеризовал как «напряжённую, но контролируемую». По его словам, неопределённость с поставками топлива сохраняется уже почти два года из-за санкционной политики Евросоюза, а зимой положение осложняют рост цен и перегруженность газотранспортных сетей Восточной Европы.
Кроме того, 20 ноября практически во всех районах Приднестровья дважды аварийно отключалось отопление. Специалистам удалось оперативно перезапустить котельные. Сейчас системы теплоснабжения функционируют штатно.
Напомним, о переводе Молдавской ГРЭС на уголь местные СМИ сообщали 13 ноября. С февраля 2025 года Приднестровье получает газ, закупаемый на европейском рынке при финансовой поддержке России.
Между тем 8 ноября в Молдавии запустили линию электропередачи для поставок электричества из Румынии в обход Приднестровья. Президент страны Майя Санду также объявила о полном отказе Кишинёва от закупок российского газа. А 13 ноября стало известно о намерении молдавских властей получить контроль над «Молдовагазом», половина акций которого принадлежит «Газпрому».
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