В Монголии медведь убил мужчину и тяжело ранил женщину

Медведь ночью проник в жилой дом в районе Баянзурх в монгольском Улан-Баторе, убил мужчину и тяжело ранил женщину. Нападение произошло около 01:00 в ночь с 7 на 8 октября. Об этом сообщило столичное управление полиции.

Семья жила в местности Бурхантын-хошуу недалеко от монастыря Дуган, вдали от основной застройки. Животное забралось в дом и напало на находившихся внутри людей. 55-летней женщине удалось выбежать наружу. Она получила тяжёлые травмы лица от когтей медведя и сейчас находится в больнице. 40-летний мужчина погиб. Его тело обнаружили рядом с домом.

Сотрудники столичных управлений по чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды начали поиски животного. Полиция также участвует в операции. По данным полиции, с начала года в управление охраны окружающей среды поступило 597 сообщений о появлении медведей.

Ранее бурого медведя ликвидировали в районе Второй Пади Корсаковского района Сахалинской области. Хищник появлялся возле дачных участков. Медведя отстрелили вечером 7 октября. Ранее в этом же районе уже ликвидировали животных, которые, по оценке специалистов, представляли угрозу людям.