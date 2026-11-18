Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал обвинил бывшего президента страны Халтмаагийна Баттулгу в причастности к скандалу вокруг строительства железной дороги к пограничному переходу Гашуунсухайт. По словам главы правительства, на проект потратили 280 миллионов долларов, однако результатом стали лишь земляные работы, сообщает монгольское издание Ikon.

Учрал заявил, что истоки железнодорожного скандала связаны с решениями Баттулги, занимавшего пост президента Монголии с 2017 по 2021 год. В 2019 году политик возглавлял Совет национальной безопасности, который, по утверждению премьера, засекретил проект строительства магистрали.

Глава правительства также обвинил бывшего президента в принятии решения об авансовом финансировании работ в рамках офтейк-контракта. При этом, как утверждает Учрал, выделение 280 миллионов долларов не привело к ожидаемым результатам строительства.

На фоне скандала премьер потребовал проверить всех высокопоставленных чиновников, причастных к заключению соглашений по железнодорожному проекту. Он подчеркнул, что расследование должно затронуть представителей различных политических сил независимо от занимаемых ими должностей.

Учрал также объявил о намерении привлечь международных аудиторов для независимой проверки расходов и контрактов. По его словам, ранее правоохранительным органам уже передавали сотни страниц материалов, связанных с предполагаемыми нарушениями, однако окончательного решения по ним до сих пор нет.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о готовности покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала и требований оппозиции провести расследование. Политика заподозрили в получении финансовой выгоды от реализации железнодорожного проекта, однако сам он отверг обвинения и заявил о намерении восстановить свою репутацию.