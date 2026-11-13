Взрыв прогремел в пятизвёздочном Four Seasons в центре Москвы: Сотрудница получила ожоги
В московском отеле Four Seasons произошёл взрыв, пострадала женщина
Обложка © ТАСС / Алиса Макарова
В пятизвёздочном отеле Four Seasons в центре Москвы взорвался газовый баллончик. В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина, получившая ожоги лица, шеи и предплечья. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в кондитерском цехе гостиницы на улице Охотный Ряд. По информации телеканала, взрыв прогремел во время приготовления пищи на минус первом этаже здания.
Пострадавшей оказалась 45-летняя Анастасия З. У женщины диагностировали ожоги первой степени. Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в отеле Four Seasons возле Кремля. В мае 2023 года возгорание произошло в одном из ресторанов гостиницы во время приготовления блюда на углях. Тогда сотрудники самостоятельно эвакуировали из здания 17 человек.
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