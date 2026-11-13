В пятизвёздочном отеле Four Seasons в центре Москвы взорвался газовый баллончик. В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина, получившая ожоги лица, шеи и предплечья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в кондитерском цехе гостиницы на улице Охотный Ряд. По информации телеканала, взрыв прогремел во время приготовления пищи на минус первом этаже здания.

Пострадавшей оказалась 45-летняя Анастасия З. У женщины диагностировали ожоги первой степени. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в отеле Four Seasons возле Кремля. В мае 2023 года возгорание произошло в одном из ресторанов гостиницы во время приготовления блюда на углях. Тогда сотрудники самостоятельно эвакуировали из здания 17 человек.