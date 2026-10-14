В Московском регионе объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного дождя

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя 14 октября. Предупреждение в столице будет действовать с 13:00 до 21:00, а в области — в течение суток начиная с 09:00. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«В течение дня прогнозируется дождь, местами сильный, жёлтый погодный уровень», — рассказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, причиной продолжительных осадков станет малоподвижный атмосферный фронт, который проходит через столичный регион. Дожди ожидаются в течение дня, причём на отдельных участках их интенсивность может усиливаться.

В Москве местами выпадет до 10 миллиметров осадков. Это означает, что на каждый квадратный метр поверхности может прийтись до 10 литров дождевой воды.

Температура воздуха в столице составит от 9 до 11 градусов тепла. В Московской области столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов. Также синоптики прогнозируют ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Жёлтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. Предупреждение связано с возможным ухудшением обстановки из-за осадков, поэтому жителям региона рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и прогулок.

Ранее Life.ru сообщал, что первый снег может выпасть в Москве в последнюю неделю октября. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в конце месяца вероятность снегопадов возрастёт настолько, что на отдельных участках земли может образоваться временный снежный покров. Однако говорить о начале полноценной зимы пока рано. Синоптик допустил, что первые снежные осадки быстро растают и не приведут к устойчивому похолоданию.