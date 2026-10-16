В Московском регионе объявили жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Москве и Подмосковье ночью и утром 16 октября ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров. Жёлтый уровень погодной опасности, объявленный из-за этого явления, действует до 10:00, следует из данных Гидрометцентра.

В дневные часы предупреждение снимут: с 10:00 до 21:00 специальных оповещений об опасной погоде не требуется. Однако вечером предупреждение возобновится. По прогнозу синоптиков, туман местами ожидается в ночь на 17 октября и утром, поэтому жёлтый уровень опасности будет действовать с 21:00 16 октября до 09:00 следующего дня.

А ранее Life.ru писал, что метеорологическая зима в Москве по новым климатическим нормам наступает ближе к середине ноября. Именно в этот период среднесуточная температура устойчиво опускается ниже нуля. При этом фактическое наступление зимы может значительно отличаться от средних значений. По словам синоптика, погода в Москве не раз преподносила сюрпризы: иногда осеннее тепло сохранялось до конца декабря, а в 2016 году столица покрылась снегом в последние дни октября.