В Москве 16 ноября завершится сезон речных круизов

Круизная навигация в Москве завершится 16 ноября. Последними от Северного речного вокзала отправятся теплоходы «Мустай Карим» и «Лебединое озеро». Оба судна возьмут курс на Нижний Новгород, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Мустай Карим» проследует через Углич, Кострому и Городец, а «Лебединое озеро» — через Углич и Ярославль. Путешествия продлятся четыре дня, прибытие в Нижний Новгород запланировано на 19 ноября.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, речные путешествия пользуются всё большей популярностью. С начала сезона Северный и Южный речные вокзалы столицы приняли и отправили круизные суда более 2,3 тысячи раз.

Прошлый сезон стал рекордным для московского речного туризма за последние более чем 30 лет. Тогда круизы от двух столичных вокзалов выбрали свыше 360 тысяч пассажиров, а количество прибытий и отправлений судов достигло 2,2 тысячи.

При этом завершение круизной навигации не означает полной остановки пассажирского речного транспорта. В Москве продолжают подготовку электросудов и плавучих причалов к зиме. Специалисты проверяют системы отопления, вентиляции и корпуса судов, а движение по Москве-реке в холодное время года будут обеспечивать четыре ледокола.

Ранее Life.ru рассказывал о растущем интересе молодёжи к речным круизам. Исследование показало, что путешественники 25–34 лет всё чаще рассматривают такой отдых как альтернативу привычным поездкам. Однако многих потенциальных пассажиров по-прежнему отпугивают высокая стоимость круизов и устаревшие развлекательные программы.