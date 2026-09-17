Уже не «Аншлаг» на Волге: Зумеры распробовали «пенсионерские» круизы

Речные круизы, которые долго считались отдыхом преимущественно для старшего поколения, начали активно привлекать путешественников 25–34 лет. Однако одного интереса мало: молодёжь отпугивают высокие цены, устаревшие развлечения и страх столкнуться с «советским сервисом», рассказала Life.ru аналитик медиахолдинга «Просто.» Маргарита Гвоздева по итогам исследования.

Согласно совместному исследованию круизной компании «Донинтурфлот» и «Просто.», именно группа 25–34 лет показала самую высокую вовлечённость при выборе речных туров. Конверсия посетителей в целевые действия при подборе поездки достигла 92%. Для сравнения: среди аудитории 35–44 лет показатель составил 69,1%, в группе 45–54 лет — 52,8%, а среди путешественников старше 55 лет — 45,9%.

При этом представление о круизах как об отдыхе «для тех, кому за...» постепенно меняется. 58,3% респондентов признались, что раньше считали речные путешествия возрастным форматом, но теперь видят в них востребованную ретроэстетику. Ещё 25% назвали круизы настоящим трендом на фоне популярности slow travel — неспешных путешествий без гонки за достопримечательностями.

Половина молодых участников опроса отправилась бы в круиз с партнёром ради романтической поездки, 41,7% — с друзьями, в том числе ради контента для соцсетей. Ещё 8,3% заинтересовал вариант соло-путешествия как способ устроить себе цифровой детокс.

Но романтика теплоходов разбивается о вполне земной вопрос — стоимость. Для 50,3% молодых клиентов цена остаётся главным фактором при покупке, а 58,3% опрошенных назвали дороговизну основным препятствием для круиза. Ещё четверть опасается столкнуться на борту со «специфической программой» с устаревшими конкурсами и дискотеками, а 16,7% боятся просто заскучать.

Запрос на современный теплоход у аудитории тоже довольно конкретный. Одни ждут стильных, «инстаграмных» интерьеров без советской эстетики, спешелти-кофе на палубе, а другим нужны стендап, диджеи и открытые кинотеатры. Четверть респондентов заинтересовали тематические поездки — от гастрономических круизов до фитнес-ретритов и рейсов на фестивали.

«Рост интереса — это ещё не покупка. Исследования показывают, что молодёжь отпугивают два главных фактора: высокие цены и страх советского сервиса. Они не хотят участвовать в устаревших дискотеках, им нужны стильные интерьеры, современный кофе, открытые кинотеатры и стендап», — рассказала Гвоздева в беседе с Life.ru.

Для поездок на выходные молодые путешественники чаще присматриваются к маршрутам по Золотому кольцу — через Углич, Мышкин, Ярославль и Кострому, а также по Дону. Для более продолжительного отпуска востребованы направления через Поволжье и Северо-Запад до Санкт-Петербурга. Любителей гастрономии привлекают Астрахань, Волгоград и Ростов-на-Дону, а сочетание городов и природы предлагают круизы по Каме с остановками в Перми и Елабуге.

Кстати, недавно в России разработали проект крупнейшего круизного лайнера в истории отечественного судостроения. Новое судно планируют использовать для международных маршрутов по Чёрному морю, а при необходимости оно сможет выходить и в Средиземноморский регион. Лайнер будет рассчитан более чем на 2 тысячи пассажиров.