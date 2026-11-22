Прощание с писателем и сценаристом Альбертом Ивановым, подарившим зрителям знаменитых мультипликационных персонажей Хому и Суслика, состоится 25 ноября в Москве. Церемонию проведут в храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве. Об этом РИА «Новости» сообщили родственники литератора.

«Прощание пройдёт в среду, в 11.00, в Храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве на Мосфильмовской», — рассказала собеседница агентства.

Местом последнего упокоения Иванова, вероятнее всего, станет Хованское кладбище. Представители семьи уточнили, что организационные вопросы пока согласовываются с Союзом писателей России, поэтому окончательное решение о захоронении ещё не принято.

Будущий автор появился на свет 5 июня 1938 года в подмосковном посёлке Ожерелье. Получив образование в Воронежском государственном университете, он продолжил обучение во ВГИКе. С 1966 года состоял в Союзе писателей СССР, а также занимал должность редактора на киностудии «Мосфильм».

Творческое наследие Иванова включает сценарии мультфильмов «Весёлая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и десятков других работ. Его перу принадлежат истории «Новые приключения Хомы и Суслика», сборники «Настойчивая погода» и «Февраль — дорожки кривые». Общий тираж книг превысил 15 миллионов экземпляров. Писатель также участвовал в создании художественных картин «Семь стариков и одна девушка» и «Три дня в Москве».

Ранее Life.ru сообщал о смерти Альберта Иванова в возрасте 88 лет. Литератор ушёл из жизни 21 ноября. За десятилетия работы он создал множество произведений, ставших частью детства нескольких поколений.