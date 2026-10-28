В Москве 30 октября состоится церемония награждения премии «За верность науке»

Авторы проектов, которые знакомят россиян с научными достижениями, получат награды 30 октября в Москве. XII Всероссийскую премию «За верность науке» вручат в Цифровом деловом пространстве. Церемония начнётся в 19:00.

В этом году организаторы получили более двух тысяч заявок со всех федеральных округов. Активнее остальных участвовали представители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На вручение наград приглашены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и президент РАН Геннадий Красников.

Премию проводит Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Она отмечает достижения в популяризации отечественной науки и помогает развивать сотрудничество исследователей с журналистами, создателями просветительских проектов и представителями цифровых медиа, сообщает kp.ru.