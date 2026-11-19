60-летний мужчина получил огнестрельное ранение во время посещения тира на западе Москвы. Инцидент произошёл около 17:00 на Верейской улице, сообщает сайт MK.ru.

По предварительным данным, посетитель случайно выстрелил себе в ногу из пистолета Glock. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

А ранее в подобную историю попал американский режиссёр Майкл Манн, снявший фильмы «Схватка» и «Феррари». Он случайно выстрелил себе в ногу во время посещения тира в Лос-Анджелесе. 83-летнего постановщика доставили в больницу на машине скорой помощи.