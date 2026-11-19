Необычную гостью обнаружили утром 19 ноября в помещении с людьми в Можайском районе Москвы. Рептилия вела себя беспокойно, поэтому очевидцы решили обратиться за помощью к экстренным службам, сообщает 360.ru.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 08:32. По словам местных жителей, змея не была похожа на безобидного ужа и выглядела угрожающе.

До приезда специалистов людям удалось изолировать рептилию, накрыв её пластиковой коробкой. Это позволило избежать непосредственного контакта с животным.

Уже в 08:55 прибывшие на место сотрудники забрали змею. В столичном департаменте природопользования сообщили, что обнаруженная рептилия была черно-серого окраса и достигала примерно 50 сантиметров в длину.