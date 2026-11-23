Генерального директора московского армейского магазина «Второй фронт» Антона Линквиста заключили под стражу по обвинению в финансировании экстремистской деятельности. Решение принял Дорогомиловский районный суд Москвы. Как сообщает ТАСС, уголовное дело связано с предполагаемым финансированием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*), признанного экстремистской организацией и запрещённого в России.

Согласно судебному документу, с которым ознакомилось агентство, следователь ходатайствовал об отправке предпринимателя в СИЗО. Суд удовлетворил это требование и избрал Линквисту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гендиректору «Второго фронта» предъявлено обвинение по части 1 статьи 282.3 УК РФ. Она предусматривает ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Максимальное наказание по этой статье составляет восемь лет лишения свободы.

Антон Линквист руководит компанией «Второй фронт», которая занимается продажей товаров для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Магазин работает на российском рынке более 25 лет.

Это не первое уголовное дело о финансировании ФБК*, фигурантом которого стал представитель бизнеса. Ранее Life.ru рассказывал о деле основателя сети магазинов дорогих кроссовок Никиты Ефремова**. Предпринимателя обвинили в перечислении организации шести тысяч рублей. В декабре 2025 года суд назначил ему три года лишения свободы условно.

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