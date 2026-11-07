Двое молодых людей оказались в СИЗО после нападения на мужчину с крупной суммой наличных на западе Москвы. Добычей злоумышленников стали более семи миллионов рублей, которые потерпевший нёс в обычном пакете. Об аресте фигурантов сообщила столичная прокуратура.

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По версии следствия, обвиняемые заранее узнали о деньгах и устроили засаду возле одного из жилых домов на проспекте Вернадского. Дождавшись появления мужчины, они выхватили у него пакет с наличными и скрылись. Фигурантами уголовного дела стали молодые люди 2005 и 2008 годов рождения.

Обоим предъявлено обвинение по статье 161 УК РФ (грабёж). Никулинский районный суд с учётом позиции межрайонной прокуратуры заключил молодых людей под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые напали на курьера мошенников и отобрали у неё пакет с 3,1 миллиона рублей. Деньги первоначально принадлежали 76-летней пенсионерке. Аферисты убедили женщину передать накопления якобы для обязательного декларирования, после чего за наличными приехала 38-летняя посредница. Примерно через час на Гражданском проспекте неизвестный толкнул курьера в спину и вырвал пакет. Полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 22 и 24 лет. Против них возбудили дело о грабеже в особо крупном размере, отдельно расследуется покушение на мошенничество.