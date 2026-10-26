В Москве арестовали мать восьмерых детей за финансирование терроризма

В Москве суд отправил в СИЗО 31-летнюю Марию Давыдову*, воспитывающую восьмерых детей. Женщину обвиняют в финансировании террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Расследование началось 2 июля 2026 года. Давыдовой* предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. По данным судебных документов, женщина имеет среднее специальное образование, работает как самозанятая и не состоит в браке. На её иждивении находятся восемь несовершеннолетних детей.

Давыдова* внесена в российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После завершения расследования материалы дела передадут в военный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Якутске мужчины по подозрению в финансировании террористической организации, связанной, по данным силовиков, с иностранными спецслужбами. По версии следствия, местный житель неоднократно переводил деньги на счета запрещённой структуры. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ и заключили под стражу.