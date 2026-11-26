В Москве арестовали обвиняемого в убийстве одного из главарей преступной группировки «Мытищинские» и ещё троих человек почти 30 лет назад. О решении сообщила пресс-служба Тверского районного суда столицы.

Под стражу отправили Виктора Бандеева. Суд избрал ему меру пресечения 25 ноября. Согласно постановлению, обвиняемый останется в следственном изоляторе до 20 декабря 2026 года.

Уголовное дело связано с событиями конца декабря 1997 года в Подмосковье. По версии следствия, Бандеев причастен к нападению, жертвами которого стали один из руководителей «Мытищинских» и ещё три человека.

С момента предполагаемого преступления прошло почти 29 лет. Бандееву предъявили обвинения по нескольким статьям уголовного законодательства, в том числе в убийстве двух и более лиц и участии в банде.

Избрание меры пресечения не означает признания обвиняемого виновным. Окончательную правовую оценку его действиям предстоит дать суду.

Ранее в Москве арестовали участника ореховской ОПГ Дмитрия Алёшина. Мужчина оказался под стражей по делу об убийстве, совершённом 28 лет назад. Ореховская группировка была одной из наиболее известных преступных организаций столичного региона в 90-х годах.