В Москве арестовали повара ресторана Claudia по обвинению в терроризме

В Москве суд отправил под арест 21-летнего повара ресторана Claudia, уроженца Таджикистана, по обвинению в участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. Мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Фигурантом дела стал Исроил Идрисов*, который работал поваром в одном из столичных заведений. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 и части 2 статьи 205.2 УК РФ. Эти нормы предусматривают ответственность за участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

«Вину полностью признал, активно способствует раскрытию преступления, скрываться от следствия и суда не намерен», — говорится в судебных материалах.

По данным следствия, молодой человек имеет среднее образование, не состоит в браке и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В Москве он проживал в одном из хостелов по месту временной регистрации.

Во время рассмотрения вопроса о мере пресечения Идрисов* и его адвокат просили суд назначить домашний арест. Обвиняемый рассчитывал находиться в хостеле, где проживал до задержания. Однако суд поддержал позицию следствия и избрал заключение под стражу.

После завершения следственных действий и утверждения обвинительного заключения прокуратурой материалы передадут в военный суд. Там рассмотрят уголовное дело по существу. По совокупности предъявленных обвинений мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее в Москве суд заключил под стражу 31-летнюю Марию Давыдову*, которая воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей. Женщину обвиняют в финансировании террористической деятельности по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Уголовное дело возбудили 2 июля 2026 года. Согласно судебным документам, Давыдова имеет среднее специальное образование, работает как самозанятая и не состоит в браке. Правоохранители включили её в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После окончания расследования дело направят на рассмотрение военного суда. Максимальное наказание по предъявленной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Больше новостей о задержаниях, расследованиях и борьбе с террористическими угрозами — в разделе «Терроризм» на Life.ru.