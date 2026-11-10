Клещи продолжают представлять опасность для домашних животных даже поздней осенью и зимой. В Москве с начала 2026 года ветеринарные клиники приняли более шести тысяч питомцев с укусами паразитов. У 1004 животных подтвердился пироплазмоз. Об этом сообщили в государственной ветеринарной службе столицы.

Специалисты предупредили, что привычный график защиты животных с марта по октябрь не всегда соответствует реальной активности клещей. Если осень выдаётся тёплой, паразиты продолжают нападать на собак даже в ноябре.

Особенно часто случаи заражения пироплазмозом регистрируют в межсезонье. В это время некоторые хозяева слишком рано прекращают обработку питомцев защитными средствами, полагая, что с наступлением холодов опасность уже миновала.

При этом даже морозы не всегда гарантируют отсутствие клещей. В городе остаются участки оттаявшей земли, например возле теплотрасс, где паразиты способны сохранять активность зимой. Так, с декабря 2025 года по февраль 2026-го московские ветеринары приняли 818 собак с укусами клещей. У 52 животных анализы подтвердили пироплазмоз.

Ветврачи рекомендуют ориентироваться на погоду, а не на календарь. Пока не установились устойчивые отрицательные температуры и постоянный снежный покров, обработку питомцев следует продолжать. В условиях мегаполиса специалисты советуют рассматривать круглогодичную защиту.

Пироплазмоз — опасное заболевание, при котором паразиты поражают клетки крови животного. Без своевременного лечения болезнь может привести к тяжёлым осложнениям и гибели собаки. При появлении слабости, отказа от еды, повышенной температуры или потемнения мочи необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Ранее Life.ru сообщал, что клещи в Центральной России могут сохранять активность даже зимой. Эколог Ярослав Вольпин объяснил, что при температуре выше четырёх градусов тепла паразиты способны выходить из зимнего укрытия. Поэтому при частых оттепелях риск укусов сохраняется практически круглый год.