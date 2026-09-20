В Москве электронно проголосовали уже более 3,15 млн избирателей

Количество выданных электронных бюллетеней на выборах в Москве превысило 3,15 миллиона. Такие данные появились на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

По состоянию примерно за пять часов до завершения голосования электронные бюллетени получили 3 150 430 избирателей.

«Выдано бюллетеней — 3 150 430. <…> До окончания [голосования] — 5 часов 5 минут», — указывалось на экранах штаба.

В Москве электронно можно проголосовать дистанционно со своего устройства или непосредственно на избирательном участке через специальный терминал. Столица использует собственную систему электронного голосования.

Трёхдневные выборы депутатов Государственной думы IX созыва завершатся в Москве в 20:00 мск 20 сентября. Одновременно жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов. Избирательным правом в столице обладают более 7,8 миллиона человек.