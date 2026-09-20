В Москве электронно проголосовали уже более 3,15 млн избирателей
Обложка © Telegram / Общественный штаб: выборы – 2026
Количество выданных электронных бюллетеней на выборах в Москве превысило 3,15 миллиона. Такие данные появились на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
По состоянию примерно за пять часов до завершения голосования электронные бюллетени получили 3 150 430 избирателей.
«Выдано бюллетеней — 3 150 430. <…> До окончания [голосования] — 5 часов 5 минут», — указывалось на экранах штаба.
В Москве электронно можно проголосовать дистанционно со своего устройства или непосредственно на избирательном участке через специальный терминал. Столица использует собственную систему электронного голосования.
Трёхдневные выборы депутатов Государственной думы IX созыва завершатся в Москве в 20:00 мск 20 сентября. Одновременно жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов. Избирательным правом в столице обладают более 7,8 миллиона человек.
Ранее Life.ru сообщал, что к середине второго дня голосования в Москве было выдано уже более 2,5 миллиона электронных бюллетеней.
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