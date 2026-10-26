В Москве голый мужчина искупался в реке и устроил прогулку по парку

В столичном районе Крылатское голый мужчина устроил вечерний заплыв в Москве-реке, а затем попытался убежать от сотрудников охраны через Суворовский парк. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вечером 26 октября охранники заметили обнажённого мужчину, выходившего из воды. Увидев, что он привлёк внимание, пловец бросился бежать в сторону парка, постоянно оглядываясь.

Сотрудники ЧОПа отправились следом, догнали мужчину и задержали его. После этого они стали дожидаться приезда полиции.

Позже на Крылатском мосту обнаружили личные вещи любителя необычных прогулок: одежду, обувь и документы. Почему мужчина решил искупаться в октябре и отправиться на пробежку без одежды, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о водителе Audi, который устроил ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве, после чего голым попытался скрыться с места аварии. Мужчина протаранил две машины, выбежал из своей иномарки без одежды и бросился наутёк. Вскоре его задержали и направили на медицинское освидетельствование.