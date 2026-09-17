В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании — в ночь на 17 сентября температура местами опустится ниже нуля. Из-за первых осенних заморозков синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать с полуночи до 08:00 четверга. По данным Гидрометцентра России, в отдельных районах Московской области ожидается до -1 градуса.

Оранжевый уровень означает опасные погодные условия, при которых возможны различные последствия для людей и инфраструктуры.

До этого в столичном регионе несколько ночей подряд сохранялся жёлтый уровень погодной опасности. Он был связан с туманами, которые могли ухудшить видимость на дорогах.

Ранее Life.ru писал, что зима начала приходить в Россию раньше календарного срока — снег уже лёг в нескольких регионах страны. Первые снежные покровы появились на арктическом побережье Якутии и Чукотки, а также в Магаданской области. Небольшой слой снега сформировался и на севере Камчатского края, где его высота пока не превышает нескольких сантиметров.