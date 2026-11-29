В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. На дорогах и тротуарах могут образоваться скользкие участки, представляющие угрозу для автомобилистов и пешеходов.

По прогнозу Гидрометцентра России, гололедица местами сохранится и в начале следующей недели. При этом существенных осадков в столичном регионе не ожидается.

В воскресенье, 29 ноября, температура воздуха в Москве составит от минус двух до минус четырёх градусов, в Подмосковье — от минус двух до минус семи. Ветер северо-западный, 2–7 метров в секунду.

В понедельник похолодание усилится. Ночью в столице ожидается до восьми градусов мороза, в области — до минус 11. Днём температура составит минус 4–6 градусов в Москве и минус 3–8 в Подмосковье.

В таких условиях водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и выбирать скорость с учётом состояния дорожного покрытия. Пешеходам также следует проявлять осторожность на скользких участках.

Ранее Life.ru писал, что в Москву пришёл скандинавский антициклон, принёсший похолодание. После обильных снегопадов в столичном регионе установилась морозная погода. При этом прекращение осадков не устраняет опасность гололедицы: уплотнившийся снег и лёд могут сохраняться на дорогах и тротуарах.