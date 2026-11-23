В Москве и Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снегопада, метели и сильного ветра. Предупреждение Гидрометцентра начнёт действовать утром 24 ноября и продлится до конца следующих суток.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 09:00 вторника, 24 ноября, до конца среды, 25 ноября. Жёлтый уровень означает потенциальную опасность для жителей региона.

В отдельных районах столицы прогнозируется налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Кроме того, ожидаются метель, усиление ветра и образование гололедицы на дорогах.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мощной метели и порывистом ветре 24–25 ноября. Согласно предупреждению РСЧС, в регионе ожидаются сильный снег, заносы и гололедица. Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погодных условий.