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Опубликовано 9 октября, 07:09

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов юго-западного ветра. Предупреждение будет действовать с полудня 9 октября до 9:00 10 октября, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, скорость ветра при порывах может достигать 15 м/с. По шкале Бофорта это соответствует семи баллам из 12 — так называемому крепкому ветру.

В течение дня в столичном регионе также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 градусов, в Подмосковье — от +15 до +20.

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Алена Пенчугина
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