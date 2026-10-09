В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов юго-западного ветра. Предупреждение будет действовать с полудня 9 октября до 9:00 10 октября, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, скорость ветра при порывах может достигать 15 м/с. По шкале Бофорта это соответствует семи баллам из 12 — так называемому крепкому ветру.

В течение дня в столичном регионе также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 градусов, в Подмосковье — от +15 до +20.

Солнце выпустило плазму в сторону Земли, и теперь последствия недавних взрывов приближаются к планете. Прогноз магнитных бурь на 8–10 октября от ИКИ РАН заставляет следить за часами: когда магнитосфера примет удар и насколько тяжёлой окажется эта встряска для Москвы? Подробнее — в материале Life.ru.