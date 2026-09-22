В Москве ищут специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей

В Москве появилась необычная вакансия специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Соискателю предстоит заниматься животными, готовить их к выступлениям и помогать в организации мероприятий с их участием. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил карьерный эксперт Святослав Семеренко.

«В агрегированной базе центра «Профессии будущего», где собрано около 500 тысяч вакансий, регулярно появляются необычные предложения. Например, сейчас есть оригинальная вакансия рабочего по уходу за особо опасными животными с зарплатой от 100 тысяч руб», — рассказал Семеренко.

В список обязанностей входят приготовление кормов, кормление слонов, уборка, уход за животными, а также подготовка к репетициям и спектаклям.

Также есть другие нестандартные предложения. Среди них — вакансия дегустатора-контролёра мясной продукции с доходом от 86 тысяч рублей. Также в сентябре работодатели искали флориста клубничных букетов с оплатой от 3,5 до 5 тысяч рублей за смену и вязальщицу с окладом от 80 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что москвичам в среднем требуется около пяти месяцев на поиск новой работы. По данным исследования, соискатели сталкиваются с длительным периодом трудоустройства, а рынок вакансий остаётся конкурентным: кандидатам приходится рассматривать разные варианты занятости и расширять круг поиска.