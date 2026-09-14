В Москве летом водителям грузовиков и врачам предлагали до 350 тыс. рублей

Зарплаты до 350 тыс. рублей летом в Москве предлагали специалистам, чьи профессии обычно не связывают с топовыми доходами. В частности, такие суммы фигурировали в вакансиях для врачей, сетевых инженеров и водителей грузовиков. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на данные рекрутинговых сервисов.

Максимальный уровень оплаты отмечался сразу у четырёх профессий: акушера-гинеколога, стоматолога-хирурга, сетевого инженера и водителя грузового автомобиля. При этом речь идёт о предложениях для специалистов, а не о должностях руководителей компаний.

Разрыв между отдельными профессиями заметен и при сравнении отраслей. Наиболее высокие средние зарплаты работодатели предлагали в транспортном машиностроении — 198,4 тыс. рублей. В ремонте и отделке помещений средний показатель составил 184,3 тыс. рублей, а в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов — 150,2 тыс.

В управленческом сегменте планка оказалась ещё выше: медианная предлагаемая зарплата для специалистов высшего и среднего менеджмента достигла 200 тыс. рублей. В стратегиях и инвестициях показатель составил 167,3 тыс. рублей, в автобизнесе — 161,3 тыс., в IT — 150 тыс., в сельском хозяйстве — 141,6 тыс. рублей.

Ранее учителей и медиков в России предложили приравнять по статусу к государственным гражданским служащим и предоставить им дополнительные социальные гарантии. Речь, в частности, идёт о дополнительных выплатах и ежемесячных надбавках к зарплате. Законопроект также предусматривает фиксированный оклад выше МРОТ. При этом ограничения, действующие для государственных служащих, распространять на врачей и педагогов авторы проекта не предлагают. Инициативу планируют направить на отзыв в правительство 14 сентября.