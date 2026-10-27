В Москве ловят рыбку, а на Дальнем Востоке работа не волк: Какие пословицы любят россияне

Самой популярной пословицей в повседневной речи россиян оказалась «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» — её вспомнили 7% опрошенных. Такие результаты онлайн-исследования книжного сервиса «Литрес» и агентства Magram MR приводит РБК.

При этом в разных частях страны предпочтения заметно отличаются. Например, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах чаще вспоминают выражение «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — 18% и 16% соответственно. На Дальнем Востоке с результатом 21% лидирует поговорка «Работа не волк, в лес не убежит». В остальных регионах первое место заняла народная мудрость про рыбку, которую в Москве выбрали 15% участников, а в Санкт-Петербурге — 14%.

Среди других распространённых выражений оказались «Терпение и труд всё перетрут» и «Век живи, век учись». Также респонденты упоминали фразы «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Сделал дело, гуляй смело» и «Любишь кататься, люби и саночки возить». При подсчёте ответов исследователи учитывали разные варианты одной и той же пословицы, в том числе со словами «вытащишь» и «вытянешь».

Чаще всего к народной мудрости обращаются в обычных бытовых ситуациях — такой ответ дали 48,5% участников. Ещё 40% используют устойчивые обороты, когда оценивают чужие поступки или личные качества. В разговорах о дружбе и отношениях с окружающими к ним прибегают 30% опрошенных.

Большинство респондентов — 56% — считают подобные выражения уместными практически в любой сфере жизни. Однако среди людей старше 55 лет эту точку зрения разделяют уже 77%, тогда как в возрастной группе от 18 до 24 лет показатель составляет лишь 45%. Ещё 28% участников исследования полагают, что старинные изречения подходят только для отдельных обстоятельств.

«Пословицы позволяют кратко и образно описать ситуацию, дать совет и передать житейский опыт. Они обогащают речь, делают её более живой, выразительной и запоминающейся», — заявила шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

По её мнению, различия между поколениями могут быть связаны с привычками и языковой средой. Старшие перенимали подобные обороты от родителей, бабушек и дедушек, а молодёжь всё чаще пользуется мемами, цитатами и узнаваемыми фразами из цифровой культуры. При этом современные аналоги выполняют ту же задачу, позволяя ёмко выразить собственное отношение к ситуации, поэтому меняется скорее форма общения, чем потребность в образной речи.

Ранее переводчик президента России Владимира Путина рассказал о трудностях, возникающих при передаче пословиц и устойчивых выражений. При переводе важно сохранять общий смысл, а не буквальный текст, однако в ходе переговоров сделать это быстро удаётся не всегда. В качестве иллюстрации он привёл эпизод на встрече российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Тогда Путин употребил китайскую идиому «не виделись день, а как будто минуло три осени», говоря о радости от новой встречи.