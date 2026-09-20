В Москве начали расшифровывать результаты электронного голосования
Обложка © Агентство «Москва» / Мобильный репортер
В Москве началась расшифровка результатов электронного голосования на выборах. Церемония соединения ключа расшифрования прошла в Мосгоризбиркоме, после чего специалисты приступили к подсчёту голосов.
До начала выборов ключ для защиты результатов электронного голосования разделили на пять частей. Их передали на хранение представителям Мосгоризбиркома, ЦИК, Мосгордумы, Общественного штаба по наблюдению за выборами и Совета муниципальных образований Москвы.
После завершения голосования части ключа вновь соединили.
«Приступили к подсчёту голосов», — объявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Согласно данным информационных экранов, с 18 по 20 сентября московским избирателям выдали более 3,445 млн электронных бюллетеней. Москва использует собственную систему электронного голосования, отдельную от федеральной платформы ДЭГ.
Ранее Life.ru сообщал, что к середине заключительного дня выборов число выданных в Москве электронных бюллетеней превысило 3,15 млн. Тогда показатель продолжал расти вплоть до окончания голосования.
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