В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым, скончавшимся в возрасте 99 лет. Десятки родственников, друзей и коллег собрались в траурном зале Троекуровского кладбища, чтобы проводить актёра в последний путь.

Каюров ушёл из жизни 6 ноября, не дожив до столетнего юбилея. Как рассказал главный режиссёр Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский, артист скончался у себя дома по естественным причинам. Похороны актёра состоятся на Троекуровском кладбище.

Юрий Иванович до последних лет сохранял интерес к театральной жизни. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал следить за работой Малого театра и посещал сдачи новых спектаклей. Последней сценической работой артиста стала роль старого лакея Фирса в постановке «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль был поставлен народным артистом СССР Игорем Ильинским.