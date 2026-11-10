В Москве началось прощание с народным артистом Юрием Каюровым
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В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым, скончавшимся в возрасте 99 лет. Десятки родственников, друзей и коллег собрались в траурном зале Троекуровского кладбища, чтобы проводить актёра в последний путь.
Каюров ушёл из жизни 6 ноября, не дожив до столетнего юбилея. Как рассказал главный режиссёр Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский, артист скончался у себя дома по естественным причинам. Похороны актёра состоятся на Троекуровском кладбище.
Юрий Иванович до последних лет сохранял интерес к театральной жизни. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал следить за работой Малого театра и посещал сдачи новых спектаклей. Последней сценической работой артиста стала роль старого лакея Фирса в постановке «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль был поставлен народным артистом СССР Игорем Ильинским.
Ранее Life.ru сообщал, что сын Юрия Каюрова рассказал о последнем желании отца перед смертью. По словам Леонида, состояние артиста резко ухудшилось за последний месяц жизни. Последние три недели актёр провёл в госпитале, но очень хотел вернуться домой. Родные исполнили его просьбу 5 ноября, а уже на следующий день Юрий Иванович скончался в собственной квартире.