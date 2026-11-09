Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Юрия Каюрова, скончавшегося на 100-м году жизни. Глава государства назвал его большим актёром.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Юрия Ивановича Каюрова. Ушёл из жизни большой актёр, достойный представитель отечественной драматической школы. Юрий Иванович всегда играл ярко, талантливо – и в кино, и на сцене легендарного Малого театра, которому посвятил многие годы своего творческого пути», — говорится в телеграмме.

Наибольшую известность Каюрову принесло исполнение роли Владимира Ленина. Впервые он появился в этом образе в картине «В начале века» 1961 года, а впоследствии сыграл советского лидера ещё в нескольких фильмах и спектаклях. Всего актёр воплотил Ленина 18 раз. Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. После окончания Ленинградского театрального института работал в Саратовском драматическом театре, а в 1967 году присоединился к труппе Малого театра.