В Москве начался «белкопад»: Как не навредить выпавшему из гнезда бельчонку

Здорового и активного бельчонка, найденного на земле, лучше не трогать и дать матери возможность вернуться за ним. Как действовать москвичам во время осеннего «белкопада», рассказал «Москве 24» биолог Дмитрий Сафонов.

Осенью подросшие бельчата начинают активно изучать окружающую территорию и всё чаще оказываются вне гнёзд. Само по себе нахождение детёныша на земле ещё не означает, что он остался без родителей.

Столичный департамент природопользования также советует сначала отойти подальше и понаблюдать за животным. Мать-белка может находиться поблизости, но не приближаться, пока рядом стоят люди.

Помощь требуется, если бельчонок ранен, сильно ослаблен или находится в опасном месте. В таком случае Сафонов советует не брать зверька голыми руками, а использовать плотную ткань и затем поместить его в небольшую коробку с отверстиями для воздуха.

Коробку можно застелить мягкой тканью и оставить в тёплом месте. Сразу кормить замёрзшего и напуганного детёныша специалист не рекомендует, поскольку самостоятельное выкармливание может ему навредить.

После этого следует связаться со специалистами по реабилитации диких животных. Пытаться оставить бельчонка дома в качестве питомца биолог не советует.

Ранее Life.ru рассказывал, почему москвичам не стоит забирать домой найденных на земле бельчат. В столичном департаменте природопользования объяснили, что осенью у молодых белок идёт естественный период исследования территории, а мать обычно остаётся неподалёку.