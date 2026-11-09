В Москве 9 ноября начнётся судебный процесс над Теймуразом Хизанишвили и Алексеем Антонюком, которых обвиняют в жестоких преступлениях против российских военнослужащих. Одному из фигурантов грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным Следственного комитета РФ, обвиняемые входили в украинские националистические формирования и действовали совместно, выполняя приказы военного руководства. Предполагаемые преступления против российских военных были совершены на территории Киевской области.

Обоим фигурантам вменяют применение запрещённых средств и методов ведения войны. Кроме того, Хизанишвили обвиняется в посягательстве на жизнь военнослужащего и похищении человека. По одной из предъявленных ему статей предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело уже поступило в суд. Рассмотрение по существу пройдёт в закрытом режиме.

Ранее российский суд заочно приговорил гражданина Великобритании Делани Пола Даррена к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ.