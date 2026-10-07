В Москве нашли малолетних живодёров, забивших кота камнями

В Москве установили троих детей, которых заподозрили в жестоком обращении с животными и птицами. Всем им по восемь лет, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

По словам омбудсмена, родители несовершеннолетних уже взяты на учёт. Их также планируют привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

«Детей установили, их трое и им по 8 лет. Родителей взяли на учет и привлекут по статье 5.35, которая устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сказала Ярославская.

Ранее жители района Шелепиха пожаловались на группу детей, которая, по их словам, регулярно издевалась над животными и птицами. В частности, сообщалось, что несовершеннолетние забили камнем кота, а в собак бросались палками.

Кроме того, возле жилых домов обнаружили несколько погибших ворон и голубей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вопрос жестокого обращения с животными уже становился поводом для громких разбирательств. Ранее Life.ru рассказывал о случае в Татарстане, где водитель грузовика жестоко избил кота в кабине автомобиля, после чего животное погибло.