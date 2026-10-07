В Москве нашли малолетних живодёров, забивших кота камнями
В Москве троих 8-летних детей поставили на учёт после жестокого обращения с животными
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В Москве установили троих детей, которых заподозрили в жестоком обращении с животными и птицами. Всем им по восемь лет, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.
По словам омбудсмена, родители несовершеннолетних уже взяты на учёт. Их также планируют привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
«Детей установили, их трое и им по 8 лет. Родителей взяли на учет и привлекут по статье 5.35, которая устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сказала Ярославская.
Ранее жители района Шелепиха пожаловались на группу детей, которая, по их словам, регулярно издевалась над животными и птицами. В частности, сообщалось, что несовершеннолетние забили камнем кота, а в собак бросались палками.
Кроме того, возле жилых домов обнаружили несколько погибших ворон и голубей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Вопрос жестокого обращения с животными уже становился поводом для громких разбирательств. Ранее Life.ru рассказывал о случае в Татарстане, где водитель грузовика жестоко избил кота в кабине автомобиля, после чего животное погибло.
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