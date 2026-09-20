В Москве не зафиксировали удалений общественных наблюдателей с участков

Ни одного общественного наблюдателя не удалили с избирательных участков Москвы за три дня выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

«Такого не было. <…> У нас опытные наблюдатели», — сказал Ковалёв.

Всего с 18 по 20 сентября за выборами в столице следили более 13 тысяч общественных наблюдателей. Перед началом работы они обучались как дистанционно, так и очно.

Ранее сообщалось, что в Москве в 20:00 закрылись избирательные участки. Трёхдневное голосование завершилось — в столице приняли голоса на выборах депутатов Государственной думы IX созыва и муниципальных депутатов района Щукино. После закрытия участков избирательные комиссии начали процедуры подведения итогов. Сначала подсчитают бумажные бюллетени, затем данные участковых комиссий включат в систему ГАС «Выборы».