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Опубликовано 20 сентября, 18:05

В Москве не зафиксировали удалений общественных наблюдателей с участков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ни одного общественного наблюдателя не удалили с избирательных участков Москвы за три дня выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

«Такого не было. <…> У нас опытные наблюдатели», — сказал Ковалёв.

Всего с 18 по 20 сентября за выборами в столице следили более 13 тысяч общественных наблюдателей. Перед началом работы они обучались как дистанционно, так и очно.

Явка на выборах в Госдуму оказалась выше, чем в 1993, 2016 и 2021 годах
Явка на выборах в Госдуму оказалась выше, чем в 1993, 2016 и 2021 годах

Ранее сообщалось, что в Москве в 20:00 закрылись избирательные участки. Трёхдневное голосование завершилось — в столице приняли голоса на выборах депутатов Государственной думы IX созыва и муниципальных депутатов района Щукино. После закрытия участков избирательные комиссии начали процедуры подведения итогов. Сначала подсчитают бумажные бюллетени, затем данные участковых комиссий включат в систему ГАС «Выборы».

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Юлия Сафиулина
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