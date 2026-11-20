В Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому
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В Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому на историческом здании Высшего совета народного хозяйства. На церемонии присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Владимир Мединский.
Бронзовый мемориальный знак появился на фасаде здания на Славянской площади. Автором работы стал скульптор Салават Щербаков, а установку организовало столичное правительство при участии Общественного совета при ФСБ России. К мероприятию также присоединились председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель совета Василий Титов.
«Сегодня мы с вами участвуем в важном событии, которое дважды восстанавливает историческую справедливость. Мы воздаём должное масштабу личности и организаторскому таланту Феликса Эдмундовича Дзержинского и одновременно обращаемся к заслугам Высшего совета народного хозяйства СССР, роль которого в становлении отечественной промышленности в наши дни, к сожалению, вспоминают не так часто», — сказал Мантуров на церемонии.
Он также провёл параллель между задачами прошлого и нынешними усилиями по укреплению производственного потенциала России. По словам Мантурова, технологическая независимость по-прежнему требует эффективного государственного управления, строгой дисциплины и личной ответственности за результат. Именно этими качествами, а также исключительной работоспособностью отличался Дзержинский, считает вице-премьер. Он призвал не ограничиваться установкой мемориального знака, а применять подобные принципы в современной работе.
Мединский, в свою очередь, охарактеризовал советского государственного деятеля как идеалиста и романтика, который искренне посвящал себя любому порученному делу. Помощник президента предостерёг от попыток разрушать исторические памятники под давлением толпы. По его убеждению, обществу необходимо сохранять память о прошлом, признавать не только достижения, но и ошибки, чтобы не допускать их повторения. Именно в этом политик видит главную ценность подобных инициатив.
Председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов поблагодарил федеральное и московское правительства, городскую думу и Российское военно-историческое общество за помощь в реализации проекта. Он напомнил, что в 2027 году исполнится 150 лет со дня рождения Дзержинского, поэтому открытие доски стало символическим подарком к предстоящему юбилею. Алексей Шапошников выразил уверенность, что в столице появятся и другие мемориальные знаки, посвящённые государственным деятелям и истории города.
Феликс Дзержинский известен прежде всего как основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР. Его считают одним из основоположников отечественной системы государственной безопасности. Помимо руководства ВЧК, он занимался вопросами управления народным хозяйством.
Ранее Life.ru рассказывал о предложении создать в Череповце мурал с изображением Феликса Дзержинского, Лаврентия Берии и Анатолия Луначарского. Эскиз будущей композиции представил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Инициатива исходила от сотрудников городской администрации. Разместить рисунок предложили возле металлургического комбината, поскольку сюжет связан с историей промышленного развития страны.