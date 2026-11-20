В Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому на историческом здании Высшего совета народного хозяйства. На церемонии присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Владимир Мединский.

Бронзовый мемориальный знак появился на фасаде здания на Славянской площади. Автором работы стал скульптор Салават Щербаков, а установку организовало столичное правительство при участии Общественного совета при ФСБ России. К мероприятию также присоединились председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель совета Василий Титов.

«Сегодня мы с вами участвуем в важном событии, которое дважды восстанавливает историческую справедливость. Мы воздаём должное масштабу личности и организаторскому таланту Феликса Эдмундовича Дзержинского и одновременно обращаемся к заслугам Высшего совета народного хозяйства СССР, роль которого в становлении отечественной промышленности в наши дни, к сожалению, вспоминают не так часто», — сказал Мантуров на церемонии.

Он также провёл параллель между задачами прошлого и нынешними усилиями по укреплению производственного потенциала России. По словам Мантурова, технологическая независимость по-прежнему требует эффективного государственного управления, строгой дисциплины и личной ответственности за результат. Именно этими качествами, а также исключительной работоспособностью отличался Дзержинский, считает вице-премьер. Он призвал не ограничиваться установкой мемориального знака, а применять подобные принципы в современной работе.

Мединский, в свою очередь, охарактеризовал советского государственного деятеля как идеалиста и романтика, который искренне посвящал себя любому порученному делу. Помощник президента предостерёг от попыток разрушать исторические памятники под давлением толпы. По его убеждению, обществу необходимо сохранять память о прошлом, признавать не только достижения, но и ошибки, чтобы не допускать их повторения. Именно в этом политик видит главную ценность подобных инициатив.

Председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов поблагодарил федеральное и московское правительства, городскую думу и Российское военно-историческое общество за помощь в реализации проекта. Он напомнил, что в 2027 году исполнится 150 лет со дня рождения Дзержинского, поэтому открытие доски стало символическим подарком к предстоящему юбилею. Алексей Шапошников выразил уверенность, что в столице появятся и другие мемориальные знаки, посвящённые государственным деятелям и истории города.

Феликс Дзержинский известен прежде всего как основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР. Его считают одним из основоположников отечественной системы государственной безопасности. Помимо руководства ВЧК, он занимался вопросами управления народным хозяйством.