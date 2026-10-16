«Железный Феликс» появился в сквере «Щит и меч»: На Сахалине открыли памятник Дзержинскому

В Южно-Сахалинске открыли памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Монумент установили в сквере «Щит и меч», посвящённом истории отечественных органов безопасности, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Церемония состоялась 16 октября, в год 100-летия со дня смерти советского государственного деятеля.

Памятник Феликсу Дзержинскому открыли на Сахалине. Видео © Telegram / «Лимаренко Brief»

Новый памятник представляет собой многофигурную скульптурную композицию. Авторы постарались отразить разные стороны деятельности Дзержинского — от руководства органами госбезопасности до борьбы с детской беспризорностью и восстановления экономики после Гражданской войны.

При создании монумента скульпторы вдохновлялись искусством 1920-х годов, в том числе плакатами, открытками и небольшими статуэтками той эпохи. Представитель творческого коллектива Илья Фёклин объяснял, что художники стремились отойти от привычного сурового образа «железного Феликса» и показать его человеческие черты.

Сам сквер «Щит и меч» задумывался как общественное пространство, посвящённое сотрудникам органов государственной безопасности. Установка памятника Дзержинскому стала частью его дальнейшего благоустройства. Ранее на территории обновили входную арку и подготовили площадку для скульптуры.

Феликс Дзержинский возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию в декабре 1917 года и стоял у истоков советской системы госбезопасности. Помимо этого, он руководил Народным комиссариатом путей сообщения и Высшим советом народного хозяйства СССР.