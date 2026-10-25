В Москве подвели итоги форума, посвящённого юбилею «Юнармии»

В Москве 25 октября завершился заключительный окружной форум, посвящённый десятилетию движения «Юнармия». Мероприятие подвело итоги серии встреч, охвативших восемь федеральных округов России. Участники обсудили полученные знания и возможности их применения в родных регионах.

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Светлана Кириллова назвала движение школой храбрости, ответственности и мудрости. Она поздравила участников с завершением форума и отметила значение «Юнармии» в воспитании молодого поколения.

Заместитель начальника Главного штаба движения Заурбек Басити обратил внимание на способность юнармейцев быстро находить общий язык со сверстниками из других регионов. По его словам, участникам удалось не только обменяться опытом, но и завести новые знакомства.

«Восемь федеральных округов — везде юнармейцы, и каждый раз мы приезжали в другой климат, а юнармейцы везде одинаковые», — отметил Басити.

Отдельно он поблагодарил наставников и руководителей региональных отделений за организацию встреч. По мнению представителя движения, именно их работа помогает юнармейцам развивать навыки и применять полученные знания на практике.

Ранее Life.ru сообщал о завершении третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгограде. Организаторами соревнований выступили «Движение Первых», «Юнармия» и Центр «ВОИН». Участники проходили военно-тактические испытания, демонстрировали командную работу и навыки, полученные во время подготовки.