Прокуратура Москвы добивается возбуждения уголовного дела против журналиста телеканала «Дождь»** Михаила Шевелёва*. Материалы проверки направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры Центрального административного округа, ранее Шевелёва* уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной неправительственной организации. Однако, как утверждает ведомство, журналист продолжил работать на телеканал из-за границы, зная о запрете деятельности его иностранных структур на территории России.

«Шевелёв* [...] продолжил совершать умышленные действия, направленные на достижение целей и обеспечение функционирования данной организации», — говорится в сообщении прокуратуры. Действия журналиста предлагается квалифицировать по части 1 статьи 284.1 УК РФ.

Шевелёва* включили в реестр иностранных агентов 18 сентября 2026 года. Минюст тогда указал, что журналист участвовал в создании и распространении материалов организаций, признанных в России иноагентами и нежелательными.

Ранее Life.ru сообщал о заочном приговоре журналисту «Дождя»** Михаилу Фишману*, которому 12 ноября назначили два года колонии. Его признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации. Защита настаивала на оправдании, утверждая, что журналист занимался обычной профессиональной работой, а следствие не доказало конкретных противоправных действий.

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