На территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Москве во время крупного пожара произошло обрушение кровли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Площадь возгорания увеличилась до 1300 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.