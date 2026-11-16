В Москве при пожаре на территории «Лата Трэк» обрушилась кровля
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На территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Москве во время крупного пожара произошло обрушение кровли. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Площадь возгорания увеличилась до 1300 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о возгорании ангара на территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в московском районе Крылатское. Изначально огонь охватил около 200 квадратных метров и перекинулся на соседнее здание. Предположительно, внутри ангара хранился спортивный инвентарь.