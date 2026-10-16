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Регион
Опубликовано 16 октября, 16:08

В Москве проиндексируют социальные выплаты на 4,3% с 1 января 2027 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 января 2027 года в Москве на 4,3% увеличат пособия и выплаты семьям с детьми, горожанам старшего поколения и людям с инвалидностью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 января 2027-го размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере Max.

На социальную поддержку москвичей в 2027 году планируют направить 815,1 млрд рублей. Из этой суммы 409 млрд рублей предусмотрены на денежные выплаты жителям. Всего на социальную поддержку столицы в 2027–2029 годах заложили 2,4 трлн рублей.

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Также сообщалось, что с начала 2027 года минимальная пенсия неработающих пенсионеров-москвичей с учётом городской доплаты вырастет до 28 580 рублей в месяц.

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Татьяна Миссуми
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