В Москве прощаются с зампредседателя Союза журналистов России Вишневецким

В Москве началась церемония прощания с заслуженным журналистом России Алексеем Вишневецким. Она проходит в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

После прощания и отпевания журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Вишневецкий занимал должности заместителя председателя и секретаря Союза журналистов России. Его карьера, начавшаяся в 1988 году с должности внештатного корреспондента в газете «Московская правда», охватывала работу как в печатных изданиях («Российская газета», «Парламентская газета»), так и на телевидении (НТВ, ТНТ, «Россия 1»), где он был шеф-редактором ряда программ и участвовал в создании около тысячи документальных фильмов.

Напомним, журналист умер 4 сентября на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.