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Опубликовано 20 октября, 01:14

В Кремлёвском дворце вручили «Золотые пояса» Российского союза боевых искусств

Константин Шахтарин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Константин Шахтарин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Чемпион мира по муай-тай Константин Шахтарин и обладательница мирового и европейского золота по джиу-джитсу Алина Сударикова признаны лучшими спортсменами года по версии Российского союза боевых искусств (РСБИ). Награды им вручили в Москве на XVI Национальной премии «Золотой пояс», лауреатами которой стали 16 человек в десяти номинациях.

Отдельную награду за самую яркую победу получил чемпион мира по ушу Кирилл-Зуи Бондаренко. На соревнованиях спортсмен выступал с обострившейся травмой спины, из-за которой ему пришлось отказаться от части сложных элементов программы. Несмотря на это, он сумел завоевать золотую медаль.

Лучшим наставником года назвали Александра Конакова, который с 2007 года возглавляет сборную России по боевому самбо. В 2026 году его подопечные выиграли шесть золотых и две серебряные медали Кубка мира, а также семь наград чемпионата Европы, пять из которых — высшей пробы.

За многолетнюю работу в боевых искусствах отметили Рашита Гатауллина и Юрия Органова. Гатауллин, обладатель восьмого дана айкидо ёсинкан, посвятил единоборствам 47 лет и получил награду «Верность традиции». Органов, возглавляющий Федерацию восточного боевого единоборства России, стал лауреатом в номинации «За верность избранному пути».

Премию за вклад в развитие боевых искусств присудили президенту Федерации бирманского бокса России Денису Владимирову. Под его руководством спортсмены завоевали свыше 130 золотых медалей на любительских чемпионатах мира и Европы. Лучшей федерацией признали Федерацию киокушин России, а лучшей школой — иркутский клуб «Георгий Победоносец», воспитавший 32 мастеров спорта и 202 кандидатов в мастера спорта.

В номинации «На службе Отечеству» наградили сразу семерых человек. Среди них Герой России Ярослав Якубов, трёхкратный кавалер ордена Мужества Андрей Сапрыкин, а также Илья Скляров, Артём Кожухов, Алексей Артеменко, Павел и Никита Рословы. Последние двое занимаются подготовкой воспитанников военно-патриотического клуба «Православные витязи» в Нижегородской области.

Трутнев вручил Федерации Киокушин России нацпремию «Золотой пояс»
Трутнев вручил Федерации Киокушин России нацпремию «Золотой пояс»

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил участников специальной военной операции среди лауреатов национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». В приветствии гостям и участникам церемонии глава государства подчеркнул, что награда уже долгое время остаётся знаком признания заслуг выдающихся спортсменов и наставников. По его словам, обладатели премии не только добиваются высоких спортивных результатов, но и помогают популяризировать единоборства, привлекая молодёжь к физической культуре.

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Виталий Приходько
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