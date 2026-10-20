В Кремлёвском дворце вручили «Золотые пояса» Российского союза боевых искусств
Константин Шахтарин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Чемпион мира по муай-тай Константин Шахтарин и обладательница мирового и европейского золота по джиу-джитсу Алина Сударикова признаны лучшими спортсменами года по версии Российского союза боевых искусств (РСБИ). Награды им вручили в Москве на XVI Национальной премии «Золотой пояс», лауреатами которой стали 16 человек в десяти номинациях.
Отдельную награду за самую яркую победу получил чемпион мира по ушу Кирилл-Зуи Бондаренко. На соревнованиях спортсмен выступал с обострившейся травмой спины, из-за которой ему пришлось отказаться от части сложных элементов программы. Несмотря на это, он сумел завоевать золотую медаль.
Лучшим наставником года назвали Александра Конакова, который с 2007 года возглавляет сборную России по боевому самбо. В 2026 году его подопечные выиграли шесть золотых и две серебряные медали Кубка мира, а также семь наград чемпионата Европы, пять из которых — высшей пробы.
За многолетнюю работу в боевых искусствах отметили Рашита Гатауллина и Юрия Органова. Гатауллин, обладатель восьмого дана айкидо ёсинкан, посвятил единоборствам 47 лет и получил награду «Верность традиции». Органов, возглавляющий Федерацию восточного боевого единоборства России, стал лауреатом в номинации «За верность избранному пути».
Премию за вклад в развитие боевых искусств присудили президенту Федерации бирманского бокса России Денису Владимирову. Под его руководством спортсмены завоевали свыше 130 золотых медалей на любительских чемпионатах мира и Европы. Лучшей федерацией признали Федерацию киокушин России, а лучшей школой — иркутский клуб «Георгий Победоносец», воспитавший 32 мастеров спорта и 202 кандидатов в мастера спорта.
В номинации «На службе Отечеству» наградили сразу семерых человек. Среди них Герой России Ярослав Якубов, трёхкратный кавалер ордена Мужества Андрей Сапрыкин, а также Илья Скляров, Артём Кожухов, Алексей Артеменко, Павел и Никита Рословы. Последние двое занимаются подготовкой воспитанников военно-патриотического клуба «Православные витязи» в Нижегородской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил участников специальной военной операции среди лауреатов национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». В приветствии гостям и участникам церемонии глава государства подчеркнул, что награда уже долгое время остаётся знаком признания заслуг выдающихся спортсменов и наставников. По его словам, обладатели премии не только добиваются высоких спортивных результатов, но и помогают популяризировать единоборства, привлекая молодёжь к физической культуре.