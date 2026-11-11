В Москве состоялось прощание с актёром театра и кино Леонидом Удаловым, известным по фильмам «Бесы» и «Московская любовь». Артист ушёл из жизни в возрасте 65 лет. О завершении траурной церемонии ТАСС сообщили в его окружении.

«Прощание с Леонидом состоялось», — рассказала собеседница агентства, отметив, что артиста кремируют.

Церемония прошла 11 ноября в морге при Центре патологоанатомических исследований Первого МГМУ имени И. М. Сеченова на улице Россолимо в Москве. Она была назначена на 12:00.

Леонид Удалов родился 20 августа 1961 года. В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился в мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. С 2002 года работал в Государственном театре киноактёра. В 2019 году Удалов присоединился к труппе Московского областного театра драмы и комедии. Зрители могли видеть его в постановках «Пять вечеров», «Отцы и дети», «Корсиканка», «Бродвей, Бродвей» и «Щелкунчик и Мышиный король».