В Москве простились с заслуженным артистом РФ Владимиром Григорьевым
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Владимиром Григорьевым. Актёр посвятил этой сцене более полувека.
Двери театра открылись для всех желающих почтить память артиста в 11:00 по московскому времени. Гражданская панихида продлилась два часа и завершилась в 13:00. Владимира Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, заслуженный артист России Владимир Григорьев скончался 3 ноября. Он пришёл в Театр Пушкина в 1975 году, ещё будучи студентом выпускного курса ГИТИСа. Первой его работой на этой сцене стала роль Роллера в спектакле «Разбойники», а впоследствии артист сыграл десятки ролей, в том числе в постановках «Блэз», «Остров сокровищ» и «Великая магия».