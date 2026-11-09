В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Владимиром Григорьевым. Актёр посвятил этой сцене более полувека.

Двери театра открылись для всех желающих почтить память артиста в 11:00 по московскому времени. Гражданская панихида продлилась два часа и завершилась в 13:00. Владимира Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.