Столичные спасатели вытащили из воды мужчину, тонувшего в районе Шипиловской плотины на юге Москвы. Пострадавший получил сильное переохлаждение и был госпитализирован. Об этом сообщил московский департамент ГОЧСиПБ в своём Telegram-канале.

Сигнал о тонущем человеке поступил 24 ноября на поисково-спасательную станцию «Борисовская». Прибывшие на место специалисты обнаружили мужчину на поверхности воды и подняли его на борт катера.

Пострадавшего доставили на спасательную станцию, где ему оказали первую помощь и обогрели. После этого мужчину передали медикам для госпитализации. По информации ведомства, у него были признаки сильного переохлаждения.

Ранее двое мужчин погибли после того, как спустились в железнодорожную цистерну с остатками мазута на промышленном предприятии в Жигулёвске. Выбраться самостоятельно они не смогли, а прибывшим спасателям потребовался почти час, чтобы поднять погибших.